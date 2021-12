Mit diesem Auto waren die beiden Männer laut Polizeibericht bereits am Sonntagmittag in Pattonville unterwegs. Gegen 11.45 Uhr alarmierte eine 69 Jahre alte Frau die Polizei. Sie war im Bereich eines Biotops im Gewann „Bei den Stämmen“ nördlich von Pattonville spazieren, als sie beobachtete, wie zwei Männer ihren Audi abstellten und ausstiegen. Es hatte laut Polizei für sie den Anschein, als ob die zwei alkoholisiert sein könnten. Einer der beiden pinkelte anschließend in ein kleines Waldstück. Die 69-Jährige sprach die Unbekannten darauf an und wollte mit ihrem Handy ein Foto des Biotops machen. Doch einer der Männer riss ihr das Gerät aus der Hand und schleuderte es in den Teich. Beide stiegen anschließend wieder in den Audi und fuhren davon.