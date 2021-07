Pattonville - Ein mutmaßlich angetrunkener, bislang unbekannter Täter hat am Dienstag gegen 20.35 Uhr in der Columbusstraße in Pattonville einen 41-jährigen Mann mit einem Schlagstock angegriffen und leicht verletzt, nachdem dieser sein Auto geparkt hatte und aussteigen wollte. Die Frau des 41-Jährigen bemerkte die Attacke von ihrer Wohnung aus und eilte ihrem Mann zur Hilfe. Dabei wurde sie von dem Unbekannten ebenfalls leicht verletzt. Der Angreifer, der sich vermutlich in Begleitung einer Frau befand, flüchtete in Richtung Washingtonring. Die Polizei, Telefon 0 71 46/28 08 20, sucht Zeugen.