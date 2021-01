Pattonville Nach Crash: Zeugen gesucht

Pattonville - Schlimmeres passiert ist nicht, dennoch sucht die Polizei nun nach einem Verkehrsunfall in Pattonville Zeugen sowie einen jungen E-Scooter-Fahrer, der daran beteiligt war. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 16.10 Uhr auf der John-F.-Kennedy-Allee. Nach bisherigen Erkenntnissen waren eine 60 Jahre alte Ford-Fahrerin sowie ein noch unbekannter E-Scooter-Fahrer, bei dem es sich um einen etwa zwölf Jahre alten Jungen handeln soll, auf der John-F.-Kennedy-Allee in südlicher Richtung unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle „Pattonville Berufsschule“ sollen die beiden parallel fahrenden Verkehrsteilnehmer zusammengestoßen sein.