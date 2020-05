Pattonville Parkenden Pkw zerkratzt

Pattonville - Erhebliche Schäden verursachte ein Unbekannter an einem VW, der in der Columbusstraße in Pattonville geparkt war. Das Geschehen muss sich zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Dienstag, 15.10 Uhr, ereignet haben. Der Unbekannte zerkratzte den Wagen, und möglicherweise wurde das Fahrzeug auch mit Steinen beworfen, da Eindellungen entstanden sind. Den Schaden an dem Fahrzeug beziffert die Polizei auf rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Kornwestheim, Telefon 1 31 30, bittet Zeugen um Hinweise.