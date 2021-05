Weitere Testmöglichkeiten in Remseck und Kornwestheim

In Remseck gibt es mittlerweile mehrere öffentliche Teststellen. Erst vor etwa zwei Wochen eröffnete eine Teststation auf dem Parkplatz des Hornbach-Baumarktes am Holzbach. Sie hat nun montags bis samstags in der Zeit von 7 bis 20 Uhr geöffnet, es werden kostenlose Schnelltests angeboten, die ohne vorherige Anmeldung in Anspruch genommen werden können. Weitere Schnelltest-Stationen in Rems­eck finden sich in der Remsecker Stadthalle, in der Apotheke Neckarzentrum, bei den Zahnärzten am Löwenplatz, bei MVZ Kolepke und Kollegen sowie im Mehrzweckraum des Pflegeheims „Haus Kastanienblüte.“