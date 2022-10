Ein zunächst unbekannter Täter entwendete in der Nacht zum Sonntag ein Pedelec, das im Oregonweg in Pattonville abgestellt war. Die 46 Jahre alte Eigentümerin bemerkte den Diebstahl am Sonntagmorgen und erstattete Anzeige bei der Polizei. Da das Fahrrad mit einem GPS-Sender ausgestattet ist, konnte die Besitzerin es am Sonntagabend in Möglingen orten und die Polizei verständigen. In diesem Zuge wurde ein 19-Jähriger vorläufig festgenommen, der mit dem in der Nacht zuvor entwendeten Pedelec unterwegs war. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls ermittelt.