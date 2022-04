Spenden für Kinder

Parallel zu den drei extern angeleiteten Workshops läuft ein Praxisprojekt, das den Jugendlichen ermöglicht, Verantwortung für die Gemeinschaft zu übernehmen und sich aktiv in ihr Lebensumfeld einzubringen. Die Schülerinnen und Schüler haben sich für den Themenbereich „Nachhaltiges Wirtschaften“ entschieden. Aktuell werden die ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekte in einem Pfandsammelprojekt auf der Basis eines Wertevertrags konkretisiert. Dazu haben die einzelnen Arbeitsgruppen in Anlehnung an das Projekt Weltethos ihre gemeinsamen Werte Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, Respekt, Zuverlässigkeit und Gerechtigkeit ausgehandelt und in einem Vertrag festgehalten – inklusive Unterschriften.