Pattonville - Polizisten erwischten am Sonntagnachmittag gegen 16.20 Uhr auf dem Skaterplatz an der Nebraskastraße in Pattonville einen Mann beim Besprühen einer Außenwand und nahmen ihn vorläufig fest. Im Rucksack des 37-Jährigen befanden sich nicht nur 29 Sprühdosen, sondern auch vier Joints. Die Polizeibeamten beschlagnahmten die Rauschmittel.