Kornwestheim - Unbekannte haben zwischen 18 Uhr am Sonntagabend und 7 Uhr am Montagmorgen ein Wohnmobil im Floridaring in Pattonville aufgebrochen. Der oder die Täter entwendeten nach Polizeiangaben eine geringe Menge Bargeld und einen Einrichtungsgegenstand, dessen Wert rund 400 Euro betragen soll. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 13 13 0 zu melden.