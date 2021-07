Pattonville Räte ebnen Weg für Kita Ost II

Nicht der Bau einer neuen Kita an sich ist aus Sicht der Kritiker ein Problem, sondern die Größe des Gebäudes. 30 Wohnungen waren in den Geschossen über der Kita geplant. Vor allem Anwohner monierten, dass nur deshalb so viele Wohnungen entstehen sollen, weil der Betreiber der Kita und der Investor – beide Unternehmen sind eng miteinander verbandelt – den Gewinn optimieren wollten. Der ursprüngliche Entwurf des Bebauungsplans ist dann überarbeitet, die Zahl der Wohnungen und an einigen Stellen die Zahl der Geschosse reduziert worden. Im Zuge der zweiten öffentlichen Auslegung sind danach Stimmen aus dem Zweckverband Pattonville laut geworden, die auf dem Grundstück ein Mehrgenerationenhaus forderten. Nun deuten aber doch alle Zeichen auf die neue Kita Ost II hin.