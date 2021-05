Pattonville Regale verschieben ohne Körpereinsatz

Die Auszubildenden, die beispielsweise ein Ladenlokal nach neuesten Erkenntnissen einrichten sollen, tragen VR-Brillen und hantieren wie in einer echten Umgebung. Die Erich-Bracher-Schule will zunächst ein Dutzend dieser Brillen anschaffen, um sie im Unterricht einzusetzen. Insgesamt, so Tobias Ladewig bei einer Vorführung in der Pattonviller Berufsschule, könnten 15 bis 20 Personen gleichzeitig in dem Raum arbeiten oder von ihrem Rechner, Tablet oder Smartphone aus das Geschehen verfolgen. Oliver Schmider, Leiter der Erich-Bracher-Schule, ist begeistert. „Dank der Zusammenarbeit schaffen wir die notwendige Basis, um unsere Schülerinnen und Schüler im Umgang mit neuen und anspruchsvollen Technologien zu sensibilisieren.“ Der Landkreis Ludwigsburg, Träger der Erich-Bracher-Schule, unterstützt das Pilotprojekt mit einem niedrigen fünfstelligen Betrag. Schmider hofft, dass die virtuellen Welten nicht nur im Unterricht der Einzelhandelskaufleute zum Einsatz kommen, sondern später auch die Bankkaufleute oder Lageristen davon profitieren. Der Vertrag, den Schmider und Ladewig unterzeichneten, ist zunächst bis zum Sommer 2022 befristet. Der Würth-E-Learning-Experte und der Schulleiter haben vereinbart, dass die Lehrkräfte schon in Kürze auf den Einsatz der Technik vorbereitet werden, um möglichst schnell mit der Ausbildung beginnen zu können. Zunächst, so Schmider, sollen kleinere Gruppen mit der Virtual Reality arbeiten, bevor ganze Klassen die Technologie nutzen. Der Lehrstuhl Wirtschaftspädagogik der Universität Konstanz wird das Projekt wissenschaftlich begleiten und für die Projektpartner herausfinden, welchen Lernfortschritt die Schülerinnen und Schüler gemacht haben.