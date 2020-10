Pattonville Remseck: Rettungsflüge auch in der Nacht

Pattonville - Wenn’s nach dem Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement geht, dann sollte Christoph 51 vom Flugplatz in Pattonville auch nachts starten dürfen. Die Aufhebung des Nachtflugverbots halten die Experten des Klinikums der Universität München für dringend geboten, wie sie in einem Gutachten geschrieben haben, das sie für das Land Baden-Württemberg erstellt haben und das im August Vertretern der Stadt- und Landkreise vorgestellt wurde. Der Gemeinderat der Stadt Remseck will nächtlichen Rettungsflügen von Christoph 51 nicht im Wege stehen. Mehrheitlich hat er sich am Dienstagabend dafür ausgesprochen, sich bei einem Anhörungsverfahren entsprechend zu äußern. Und auch der Zweckverband solle sich in diesem Sinne verhalten, so die Remsecker Stadträte in ihrem Beschluss.