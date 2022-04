Pattonville/Remseck Stadtrat spendet Bücher für Kinder

Was Neues ist nicht schwer, Herr Bär“ heißt das Buch, das der Remsecker Stadtrat Gustav Bohnert (FDP) jüngst in 29-facher Ausgabe gespendet hat. „Ich habe mir überlegt, den Kleinsten eine Freude zu bereiten und ein Kinderbuch je Einrichtung zu schenken“, sagte Bohnert bei der Übergabe an Andrea Hartmann, Fachbereichsleiterin für Bildung, Familie und Soziales. Sie nahm die Bücher in der vergangenen Sitzung des Gemeinderats entgegen. Jeweils ein Buch geht nun an Kitas, die von der Stadt Remseck oder dem Zweckverband Pattonville betreut werden, außerdem an kirchliche Kitas in Remseck und an Betreuungseinrichtungen freier Träger. Auch die Stadtteilbüchereien in Hochdorf, Hochberg, Aldingen und die vom Bürgerverein betriebene Stadtteilbücherei Pattonville sowie die Mediathek im Kubus bekommen eine Ausgabe.