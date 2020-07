Pattonville Rollerfahrer rast völlig enthemmt durch Pattonville

Pattonville - Nach einem besonders rücksichtlosen Rollerfahrer fahndet derzeit die Kornwestheimer Polizei. Am Montag gegen 17 Uhr meldeten Anwohner in Pattonville, dass eine Person mit einem orangefarbenen Roller der Marke Peugeot hin und her rase. Die Fahndung, zu der Beamte des Polizeireviers Kornwestheim anschließend aufbrachen, blieb jedoch ergebnislos. Gegen 18.15 Uhr traf schließlich ein 51 Jahre alter Pkw-Fahrer im New-York-Ring auf vermutlich denselben Rollerlenker. Der 51-Jährige, der im südlichen Teil des New-York-Rings nach links in seine Grundstückseinfahrt einbiegen wollte, bemerkte hierbei, dass ein Roller von hinten mit hoher Geschwindigkeit angefahren kam. Um einen Zusammenstoß mit dem Rollerlenker zu verhindern, musste der 51-Jährige in der Folge sofort hart abbremsen.