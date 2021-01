Doch damit nicht genug der Remsecker Investitionen in den Nachwuchs: In Aldingen wird die Kita Wolfsbühl errichtet, in der sechs Gruppen Unterschlupf finden sollen. Zudem investiert die Stadt kräftig in den Schulcampus Aldingen. Er werde für 20 Millionen Euro rundum erneuert und modernisiert, kündigt Schönberger in seiner Neujahrsansprache an. Trotz der hohen Investitionen und der Belastungen durch die Corona-Pandemie plane die Stadt aber keine Steuererhöhungen. „Es ist uns wichtig, mit Maß und Mitte durch die Corona-Krise zu kommen“, kündigt Schönberger an.