Die AG-Leiter und Lehrkräfte Patrick Schefczik und Daniel Sutter sind selbst Fans: „Uns als Lehrer und Leiter der AG begeistert immer wieder ganz besonders, wie viel Herzblut unsere Schülerinnen und Schüler in unsere Seite investieren und mit wie viel Motivation sie neue Ideen und Formate entwickeln.“ Ohne dieses Engagement sei „EBSagram“ überhaupt nicht möglich. Das Ziel hinter der AG war es laut Patrick Schefczik, die Teilnehmer auf dem Medium abzuholen, in dem sie sich in ihrer Freizeit sowieso schon viel aufhalten – auf Instagram.