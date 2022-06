Pattonville Spendenlauf für Geflüchtete

Damit sich der Einsatz in einen finanziellen Ertrag zugunsten der vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen umwandeln konnte, haben sich viele Familien, Freunde und Ausbildungsbetriebe als Sponsoren engagiert. So kamen 4400 Euro für die Organisation „Deutschland hilft“ zusammen. Maximal sechs Sponsoren konnten sich mit einem selbst gewählten Beitrag pro Runde bei ihren Kandidaten eintragen. Die VR Bank Ludwigsburg sponserte die 568 Runden, die ihre etwa 30 Auszubildenden gelaufen sind. Die beiden angehenden Bankkaufleute der Volksbank Remseck erliefen dank derer Unterstützung über 400 Euro.