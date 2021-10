Pattonville SVP verliert Tabellenführung

Viel vor in der zweiten Hälfte

„Wir haben uns dann viel für die zweite Halbzeit vorgenommen“, so Marc Bachhuber. Doch es sollte anders kommen: Nachdem die Marbacher bereits in der 48. Minute eine Riesenchance liegengelassen hatten, bekamen sie kurz darauf fleißige Mithilfe von SVP-Schlussmann Stephan Dorn: Direkt vor dem eigenen Strafraum ließ er zwar zunächst einen Gegenspieler mit einem riskanten Haken aussteigen, doch anschließend spielte er den Ball Christos Makrigiannis direkt in den Fuß. Der hatte wenig Mühe, mit einem gezielten Heber auf 3:1 zu erhöhen. Nach diesem „kapitalen Torwartfehler hat es ewig gedauert, bis die Mannschaft wieder zurückgekommen ist“, sah Bachhuber hier die Schlüsselszene des Spiels. „Ich glaube, wir haben uns in der zweiten Halbzeit auch nur zwei echte Torchancen erspielt, ansonsten war es mehr Stückwerk.“ Und dadurch, dass die Gäste nun natürlich mehr Risiko eingehen und höher stehen mussten, kamen die Marbacher immer wieder zu teils hochkarätigen Chancen. So hatte der SVP bei einem Lattenschuss in der 76. Minute viel Glück.