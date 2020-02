Pattonville - Über eine zuvor aufgehebelte Terrassentür verschaffte sich ein bislang unbekannter Einbrecher am Dienstag zwischen 17.40 und 20 Uhr im New-York-Ring in Pattonville Zugang zu einer Erdgeschosswohnung. Anschließend durchsuchte er sämtliche Räumlichkeiten. Hierbei fielen dem Täter vier hochwertige Uhren und eine noch unbekannte Bargeldsumme in die Hände. Der Polizeiposten Möglingen, der in dieser Sache zuständig ist, bittet Zeugen um Hinweise. Er ist unter der Rufnummer 0 71 41 / 48 12 91 zu erreichen.