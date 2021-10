Pattonville Unbekannte dringen in Hasenstall ein

Pattonville - Unbekannte haben sich am Wochenende in der John-F.-Kennedy-Allee in Pattonville an der dortigen Grundschule zu schaffen gemacht. Sie stiegen in einen Rohbau ein, der einmal als Gartenhäuschen und Hasenstall dienen soll. Wie die Polizei mitteilt, rissen die Eindringlinge Steckdosen und Heizkörper aus der Wand, außerdem hebelten sie Verteilerkästen auf. Die Polizei schätzt den angerichteten Schaden auf rund 3000 Euro und sucht nun Zeugen. Wer etwas gesehen oder bemerkt hat, kann sich beim Posten Remseck melden unter Telefon 0 71 46 / 28 08 20.