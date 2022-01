Pattonville - Ein 29 Jahre alter Audi-Fahrer fuhr am Donnerstag die John.-F.-Kennedy-Allee entlang und streifte dabei aus ungeklärten Gründen einen am Fahrbahnrand geparkten Audi. Der Unfall ereignete sich gegen 13.35 Uhr. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde der geparkte Audi auf einen davor abgestellten Mercedes geschoben – auch dieser wurde bei dem Unfall beschädigt. Insgesamt entstand nach Polizeiangaben an den drei Fahrzeugen Schaden in Höhe von rund 12 000 Euro.