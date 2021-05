Pattonville Vom Kirchengeburtstag bis zum Blätterrauschen

Für die vierte Station geht es übers weiche Gras und den unebenen Beton zurück an die Seite der Kirche. Dort sieht man, in wie vielen Sprachen es ein Wort für den Heiligen Geist gibt. Die fünfte Station hat man da schon fest im Blick. An der Tür zum Nebeneingang der Kirche erinnert das Aufgabenblatt daran, dass der Heilige Geist oft auch als Taube dargestellt wird. Die liebevoll gebastelten Papiertauben scheinen nur darauf zu warten, aus ihrer kleinen Tupperdose freigelassen zu werden.

Das letzte Stück Weges führt wieder über den Rasen an die Rückseite des Chorraumes der Kirche. Dort kommen Besucherinnen und Besucher nur selten hin. Erstaunt bemerkt man, wie nahe die Nachbarn am Ende eines kleinen Weges diesen Teil der Kirche vor sich haben. Beinahe könnte man denken, der Briefkasten am Zaun würde zu einem dieser Häuser gehören.

Doch die letzte Information weist darauf hin, dass man erst einmal vor Ort etwas mit den kleinen blauen Bleistiften auf die passgenau zugeschnittenen Zettelchen schreiben soll, bevor man es in den Briefkasten werfen darf. Glückwünsche für die Kirche zu deren Geburtstag sollen es sein, erfährt man. Der Geburtstag der Kirche – auch das eine der Bedeutungen von Pfingsten.