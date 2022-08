Wedding-Planner Deutscher erfüllt Hochzeitsträume in New York

Der "Perfekte Moment"

Vielleicht könne man einen geplanten Urlaub mit ihrem Bruder und dessen Freundin in der Millionenmetropole gleich zum Heiraten nutzen, schlägt Heisig vor - und Brosch macht ihr daraufhin einige Monate später in einem Restaurant einen Antrag. Über das Internet finden sie Hochzeitsplaner Inanc. "So ist es wirklich nur für uns", sagt Brosch. "Wir haben unseren perfekten Moment in New York mit einer wunderschönen Szenerie." Über Inancs Unterstützung seien sie froh gewesen, sagt Heisig. "Mir war es lieber, Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil es ist ja doch anders als in Deutschland."

"New York hat diese Anziehungskraft, das ist diese Traumstadt", sagt Inanc. "Die Leute haben es in tausend Filmen gesehen. Sie wollen im Ausland heiraten und sie wollen es individuell und dann merken sie, dass das hier relativ leicht machbar ist." Auf Wunsch organisiert Inanc alles: Stylisten, Musiker, Fahrer, Blumen, Torten - auf der Aussichtsplattform auf dem Rockefeller Center, im Central Park, im Brooklyn Bridge Park wie Heisig und Brosch oder auch schon mal mitten auf dem Times Square. Die Kosten hängen davon ab, was gewünscht wird, landen normalerweise aber bei 2000 bis 3000 Dollar.

Schiere Begeisterung für die Stadt

Hochzeitsplaner sei er eher zufällig geworden, sagt Inanc, der als Teenager zum ersten Mal nach New York kam und nach der Schule dann direkt in die Metropole zog. "Ich war einfach sehr begeistert von der Stadt. Und ich wollte hier leben." Zunächst schlägt er sich mit unterschiedlichen Aushilfsjobs beispielsweise als Umzugshelfer und Deutschlehrer durch, später fängt er als Fremdenführer an und bietet einem spontanen Einfall folgend irgendwann auch Hilfe beim Heiraten an. "Ich hatte mal gehört, dass Deutsche im Ausland heiraten, aber so viel erwartet habe ich nicht. Das war ein Glückstreffer." Im deutschsprachigen Markt hat der 55-Jährige immer noch wenig Konkurrenz und seit dem Ende der pandemiebedingten Einreisebeschränkungen wieder gut zu tun, vor allem zwischen Mai und Oktober, aber auch um Weihnachten herum.

Nach der Trauung führen Inanc und die Fotografin die frischvermählten Heisig und Brosch noch durch den Brooklyn Bridge Park, zum Bahnhof Grand Central und zum Times Square, um noch mehr Erinnerungsfotos zu knipsen. Anschließend wollten sie den ganzen Tag im Hochzeits-Outfit durch New York laufen, sagt Heisig. Mit der Familie und den engsten Freunden werde im kommenden Jahr in einem Restaurant in Deutschland nachgefeiert - und für die Flitterwochen wollten sie dann am liebsten gleich wieder in die USA.

Hochzeitsplaner Inanc will im kommenden Jahr auch selbst heiraten. "Aber nicht in New York. Meine Freundin kommt aus Colorado, ihre ganze Familie lebt da und dann machen wir das dort."