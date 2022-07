«Pestminster» Skandale um sexuelle Übergriffe setzen Johnson zu

London - Als ausgerechnet der "Porno-Abgeordnete" Neil Parish den britischen Premierminister über Moral in der Politik belehrte, war klar, dass Boris Johnson ein Problem hat. Der 58-Jährige hatte mal wieder so gehandelt, wie es seine Art ist: Ein Skandal taucht auf, der Premier will den Fall aussitzen. Aber unter dem Druck der Öffentlichkeit wird er doch zum Handeln gezwungen.