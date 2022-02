Phoenix Open Golfstars lassen es Bier in der Wüste von Arizona regnen

Alljährlich verwandeln die Spieler und Zuschauer die Phoenix Open in die größte und wildeste Golf-Party auf der PGA-Tour. Auch die US-Profis Joel Dahmen und Harry Higgs heizten am Sonntag die Stimmung auf der 16 mächtig an: Higgs lüftete nach dem versenkten Par-Putt das Polo-Shirt und präsentierte seinen nackten Bauch, Augenblicke später riss sich Dahmen sein Shirt gleich ganz vom Leib. Die johlenden Fans quittierten den Striptease natürlich mit einer ausgiebigen Bierdusche.