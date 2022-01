Pläne für 2022 Bahnchef Lutz: Peilen Pünktlichkeit von 80 Prozent an

Streckenkapazität soll erweitert werden

Mit Milliardeninvestitionen will die bundeseigene Bahn die Kapazität auf den Strecken deshalb erweitern. Doch damit einher gehen zahlreiche neue Baustellen, die den Verkehr noch einige Jahre ausbremsen dürften. "In den letzten 20 Jahren hat sich hier eine Menge aufgestaut, das können wir nicht in zwei, drei Jahren aufholen", sagte der Konzernchef. Er bezifferte den Investitionsrückstau in der eigenen Infrastruktur auf fast 60 Milliarden Euro. "Das wird eine Mammutaufgabe."