Pokal und Spitzenspiel Das bringt die Fußball-Woche

Frauen/Pokal

Wer darf zum Frauenpokal-Endspiel nach Köln? Eine Vorentscheidung darüber fällt ab Montag, wenn die Viertelfinals ausgetragen werden. Der FC Bayern (zu Gast bei Carl-Zeiss Jena) und der VfL Wolfsburg (zuhause gegen den SC Sand) sind in ihren Partien deutlich favorisiert. Neben sieben Bundesliga-Teams ist Zweitligist SV Henstedt-Ulzburg noch als Außenseiter vertreten.

England/FA-Cup und Manchester-Derby

In der fünften Runde des englischen FA Cups tritt Club-Weltmeister FC Chelsea am Mittwoch bei Zweitligist Luton Town an. Der FC Liverpool bekommt es - drei Tage nach dem dramatischen Ligapokal-Triumph gegen die Blues - zeitgleich mit dem abstiegsgefährdeten Liga-Konkurrenten Norwich Town zu tun. Bereits am Dienstag hat Meister Manchester City bei Zweitligist Peterborough United eine vermeintlich leichte Aufgabe. Highlight am Wochenende: Man City empfängt am Sonntag den Lokalrivalen Manchester United mit Trainer Ralf Rangnick.

Mailand-Derby

Meister Inter Mailand und der AC Milan kämpfen nicht nur um den Titel in der Serie A. Im Halbfinale des Pokals kommt es zum Stadtduell, am Dienstag (21.00 Uhr) steht das Hinspiel an. Beide Teams schwächelten zuletzt: Inter gewann nur eines von sechs Pflichtspielen, Milan kam gegen zwei Außenseiter nicht über Remis hinaus. "Ich weiß nicht, ob wir ein schönes Spiel sehen werden", sagte Trainer-Altmeister Arrigo Sacchi der "Gazzetta dello Sport". Im anderen Halbfinale trifft Juventus Turin auf den AC Florenz.