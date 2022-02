Pop-Duo Tears For Fears über ihre neue Freiheit

Auf die Frage nach der Gefahr einer Trennung scherzte Orzabal: "Das ist ein jährliches Ereignis." Das sei immer möglich, fügte Smith hinzu, der in den USA lebt. Manchmal brauche man eben eine Pause. "Es ist nur eine Trennung, wenn man es auch so nennt." Ab Mai gehen Tears For Fears mit dem neuen Album wieder gemeinsam auf Tour.

Das Album "The Tipping Point" von Tears For Fears erscheint am Freitag (25.2.) bei Concord/Universal.