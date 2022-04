Pop Red Hot Chili Peppers springen an die Charts-Spitze

"Unlimited Love" verkaufte sich hierzulande in der Veröffentlichungswoche so häufig wie bislang kein anderes Musikalbum in diesem Jahr, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte. Rocklastig geht es diese Woche in den Album-Charts weiter: mit City ("Die letzte Runde") auf Platz zwei und The Hellacopters ("Eyes Of Oblivion") auf Platz drei. Der deutsche Rapper Alligatoah bildet mit "Rotz auf Wasser" auf Platz vier die einzige Genre-Ausnahme. Auf Platz fünf liegt die Band Placebo ("Never Let Me Go").