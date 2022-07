Popkultur Harry Styles wird Thema an der Texas State University

"Ich wollte schon immer einen Geschichtskurs geben, der Spaß macht, aber auch eine Zeit behandelt, die die Studierenden selbst erlebt haben und mit der sie sich identifizieren können", sagte Valencia in einem Interview mit "ABC New York". 20 Studierende sollen an dem Kurs teilnehmen können, die Anmeldung ist ab Herbst möglich.