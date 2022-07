Popmusik und Bücher Barack Obama hört gern Songs von Beyoncé und Harry Styles

Zu den Songs, die er diesen Sommer besonders gerne höre, gehörten unter anderem "Break My Soul" von Beyoncé, "Music For A Sushi Restaurant" von Harry Styles, "Saoko" von Rosalia und "Die Hard" von Kendrick Lamar, teilte Obama am Dienstag per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Auch Klassiker wie "Let's Go Crazy" von Prince, "I've Been Loving You" von Otis Redding und "Save Me" von Aretha Franklin finden sich auf der Liste.