Popstar Justin Bieber spricht über Gesichtslähmung

Es gibt Hoffnung auf Besserung

Er müsse eine Pause einlegen und seinen Körper schonen. "Es wird mir besser gehen. Ich mache all diese Gesichtsübungen, damit mein Gesicht wieder normal wird. Es wird nur Zeit brauchen und wir wissen nicht, wie viel Zeit es dauern wird", sagt Bieber. "Ich habe Hoffnung und ich vertraue Gott." Drei Stunden später ergänzte er in einem weiteren Beitrag: "Es wird zunehmend schwerer zu essen, was extrem frustrierend ist. Betet für mich." Innerhalb der ersten 18 Stunden nach dem Posting am Freitag wurde das Video mehr als 31 Millionen Mal aufgerufen.