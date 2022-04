Portugal Deutscher nun "formeller Verdächtiger" im Fall Maddie

Im Juni 2020 hatten das Bundeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Braunschweig mitgeteilt, dass der inhaftierte Christian B. in dem Fall unter Mordverdacht stehe. Der 45-Jährige sitzt zurzeit in Oldenburg eine mehrjährige Haftstrafe wegen der Vergewaltigung einer Frau 2005 in deren Haus in der Nähe von Praia da Luz ab.