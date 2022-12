Portugals 6:1-Gala "Beeindruckend": Ramos übernimmt Ronaldos WM-Hauptrolle

Nach dem Zoff um Ronaldos Auswechslung gegen Südkorea setzte Santos ein starkes Zeichen und vertraute Youngster Ramos den Startelf-Platz seines Kapitäns an. Das Team dankte es ihm mit einer offensiven Gala-Vorstellung. Ohne Ronaldo spielten die Portugiesen mit Ramos, Top-Vorbereiter Bruno Fernandes (28), João Félix (23) und Bernardo Silva (28) schnell, effizient und sehenswert nach vorne. Der 39 Jahre alte Ersatzkapitän Pepe führte die Mannschaft an und schrieb als ältester Torschütze in einem K.o.-Spiel WM-Geschichte.

Ramos macht's wie Klose

Ein besonders Endrunden-Kapitel gab es auch für Ramos, der als erster Spieler seit Miroslav Klose 2002 bei seinem WM-Startelfdebüt dreimal traf. "Beeindruckend", titelte "A Bola". Dabei hatte der Angreifer bei seiner Nominierung in den WM-Kader noch nicht einmal ein Länderspiel bestritten, das Debüt folgte kurz vor dem Turnier. Seinen steilen Aufstieg verdankt Ramos auch der starken Saison mit Benfica Lissabon unter Coach Roger Schmidt, wo ihm in elf Ligaspielen neun Tore gelangen. "Er ist einer der besten Trainer, mit denen ich je gearbeitet habe", sagte Ramos. "Ich habe mich als Spieler und Mensch weiterentwickelt."

Seine "magische Nacht" zelebrierte der Youngster anschließend mit Dutzenden Bildern auf Instagram, Santos lobte die Dynamik und Zweikampfstärke seines Stürmers. "Ich habe den Spieler ausgewählt, der am besten zu meiner Strategie passt", begründete der Trainer seinen Verzicht auf Ronaldo. "Wir wollten diesen Fluss haben. Wir haben sehr entschlossen gespielt und als Einheit." Ob seine Entscheidung gegen Ronaldo auch für das Viertelfinale gegen Marokko am Samstag gilt, ließ der Coach offen: "Das werden wir sehen", sagte er. Immerhin in der Heimat ist die Frage schnell beantwortet: In einer Umfrage von "A Bola" stimmten über 90 Prozent für einen weiteren Startelf-Einsatz von Ramos.