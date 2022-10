Präsidentenbeleidigung Türkei bestellt schwedischen Botschafter wegen TV-Show ein

In der politischen Satire-Sendung "Svenska Nyheter" (Schwedische Nachrichten) war der schwedisch-kurdische Komiker Kadir Meral am Freitag über Erdogan hergezogen, indem er einige Minuten lang auf Kurdisch Witze über ihn machte. Der Beitrag erinnerte etwas an das Schmähgedicht des deutschen Satirikers Jan Böhmermann, das 2016 zu politischen Spannungen zwischen Deutschland und der Türkei geführt hatte.