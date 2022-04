Präsidentschaftswahl Macron wirft Le Pen heimliche Ausstiegspläne aus der EU vor

"Sie hat in ihr Programm aufgenommen, dass sie eine Allianz unter Nationalstaaten bilden will", sagte Macron. "Also, sie will aus Europa raus und etwas Neues machen, sicher mit ihren Freunden, sie will eine Allianz bilden mit Polen und Ungarn, das ist ein ulkiger Club", sagte der Präsident mit Blick auf enge Kontakte von Le Pen zu den beiden euroskeptischen Ländern. "Ich glaube nicht, dass das ein Club ist, der gut ist für Frankreich, das ist kein Club, der gut ist für Europa."