Preisentspannung Spritpreise sinken - Super E10 auf Vorkriegsniveau

Auch Diesel wird günstiger

Diesel wurde auf Wochensicht ebenfalls billiger: Der Preis sank um 3,5 Cent auf 1,928 Euro je Liter. Vom Vorkriegsniveau ist der Kraftstoff damit allerdings noch weit entfernt. "Bei Diesel sieht es an der Tankstelle weitaus dramatischer aus", sagt auch Albrecht. Am 23. Februar hatte der Kraftstoff noch 1,663 Euro je Liter gekostet. In den Wochen nach Kriegsbeginn verteuerte sich Diesel viel stärker als E10 und überholte es im Preis.