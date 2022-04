Premier League Erik ten Hag wird neuer Trainer von Manchester United

Zuvor hatten britische Medien über Verhandlungen von Man United mit Ajax Amsterdam berichtet. Nach Informationen des "Guardian" erhält Ajax eine Ablösesumme in Höhe von zwei Millionen Euro. Rangnick soll im Anschluss an seinen Trainerjob im Old Trafford weiter als Berater für Man United tätig sein. Sein Vertrag läuft bis 2024.