Premier League Champions-League-Fehlstart: Chelsea trennt sich von Tuchel

Noch am Samstag nach dem 2:1-Ligasieg gegen West Ham United hatte Tuchel zwar von einem "Neustart" der Saison gesprochen. Drei Tage später war der Schwung schon wieder verflogen - dann verloren die Blues ihr Auftaktspiel in der Königsklasse blamabel mit 0:1 bei Dynamo Zagreb. Nach der Partie hatte sich Tuchel enttäuscht und selbstkritisch geäußert. "Es fehlt alles im Moment", sagte er in Zagreb. "Es gibt so viel zu analysieren. Ich bin ein Teil davon."