Premier League Haaland mit Hattrick zu Liga-Rekord - Liverpool siegt spät

Haaland benötigte gegen den überforderten Premier-League-Rückkehrer nur fünf Ballkontakte für seine ersten beiden Treffer (12./23. Minute). Kurz vor der Pause erhöhte der 22-Jährige per Kopf auf 3:0 (38.). "Oh, Haaland trifft weiter. Das ist eine Überraschung", twitterte der frühere Dortmunder Teamkollege Mats Hummels mit etwas Ironie. Gegen Crystal Palace (4:2) hatte Haaland am Samstag 19 Minuten für seinen ersten Hattrick auf der Insel benötigt. Nach seinem zweiten Dreierpack wurde er mit stehenden Ovationen nach 69 Minuten ausgewechselt.