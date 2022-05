Premier League Klopp: Verpassten Liga-Titel in der Königsklasse wettmachen

Liverpool hatte die Spielzeit wie schon 2019 als Tabellenzweiter mit nur einem Punkt Rückstand auf Man City abgeschlossen und damit die Chance auf das Quadrupel mit vier Titeln verpasst. Nach dem Ligapokal und dem FA Cup können die Reds am kommenden Samstag aber auch noch die Champions League gewinnen. "Dass wir heute die Liga verloren haben, hat natürlich unseren Drang erhöht, es nächste Woche wett zu machen", so der 54-Jährige. In Paris geht es gegen Real Madrid.