Premier League Liverpool nur Remis - Arsenal und Chelsea siegen

Berlin - Der FC Liverpool steckt in der englischen Premier League weiter in der Ergebniskrise. Das Team von Trainer Jürgen Klopp musste nach einmonatiger Ligapause trotz Heimvorteils und Führung kurz vor Schluss gegen Brighton & Hove Albion mit einem 3:3 (1:2) begnügen und rutschte in der Tabelle auf Rang neun ab.