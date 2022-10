Premier League Liverpool-Patzer: Nur das Ergebnis stört Klopp

Tatsächlich war das ersatzgeschwächte Liverpool beim Aufsteiger wie erwartet die spielbestimmende Mannschaft. Nur mit der Chancenverwertung - auch bei Standards - haperte es in Nottingham. Liverpool hat eher eine Ergebnis- als eine Formkrise. "Was das Ergebnis angeht, hätten wir Konstanz zeigen müssen", befand auch Klopp am BBC-Mikrofon. Seinen Profis wollte er deshalb keinen Vorwurf machen. "Die Einstellung war da, alles ist gut, wir haben die Atmosphäre aufgesogen, all diese Dinge", äußerte sich der 55-Jährige grundsätzlich zufrieden mit dem Auftritt des Teams.