Premier League Schweizer Milliardär an Fußballclub Chelsea interessiert

In London fürchtet man einem "Times"-Bericht zufolge bereits, Abramowitsch könne seine Besitztümer in Großbritannien bereits abstoßen, bevor Sanktionen ihm schaden können. So warnte etwa der Labour-Abgeordnete Chris Bryant in dieser Woche im Parlament, der Oligarch werde seine Immobilien in London verkaufen.

