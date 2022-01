Premier League Spektakuläres Remis zwischen Chelsea und Liverpool

Obwohl Chelsea den besseren Start erwischte und zunächst die Kontrolle über das Spiel übernahm, gingen die Gäste aus Liverpool durch Sadio Mané (9. Minute) und Mohamed Salah (26.) in Führung. Doch kurz vor der Halbzeitpause schlug Chelsea spektakulär zurück. Mateo Kovacic (42.) und Christian Pulisic (45.+1) sorgten für den Ausgleich. Auch in der zweiten Hälfte bekam das Publikum ein rasantes Spiel an der Stamford Bridge zu sehen. Chelsea-Torwart Edouard Mendy und Liverpools Ersatzkeeper Caoimhin Kelleher parierten jeweils mehrere Großchancen und verhinderten damit weitere Tore.