Protest-Hymne Zehn Jahre alter Love-Song stürmt die Charts

Odell hat seinen Song aber auch selbst schon mal als Mutmacher in Position gebracht: Im März setzte er sich in einem Bahnhof in Rumänien ans Klavier und spielte "Another Love" für ankommende Flüchtlinge aus der Ukraine. Auch da kletterte das Lied bereits hier und da wieder in die Charts. Bei einem Konzert in Hannover widmete er den Song im September den Frauen im Iran. "Wir sind hier in Hannover vielleicht weit weg vom Iran, aber ich hoffe und glaube, ich spreche für jeden hier im Saal, dass wir zusammen einstehen für jeden, der für die Menschen- und Frauenrechte kämpft", sagte er dort.

Ein Lied als Trostspender

Mutmacher sein ist sein Programm, wie aus einem Interview zu seinem neuen Album "Best Day of My Life" mit der Londoner Zeitung "Evening Standard" hervorgeht. Der Titel tönt optimistisch, aber die Lieder sind ziemlich traurig. Er wolle denen Trost spenden, die im Stillen leiden, wie er einst, meinte er.

Im Iran selbst spielt "Another Love" kaum eine Rolle. Dort ist ein anderer Song zur Protesthymne geworden: "Baraye". Es ist eine Ballade, die der Sänger Scherwin Hadschipur zu Beginn der Proteste aus Tweets zusammenstellte, in denen Protestierende schrieben, warum sie auf die Straße gehen. Er wurde festgenommen und musste sich - wahrscheinlich unter massiver Einschüchterung - dafür entschuldigen. Der Song ist aber geblieben.