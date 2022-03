Prozess China: Australische Journalistin vor Gericht gestellt

Nur einen Monat später sahen sich im September 2020 auch die letzten beiden australischen Korrespondenten in China gezwungen, fluchtartig das Land zu verlassen. Chinesische Stellen hatten beide in einen "Staatssicherheitsfall" verwickelt. Es handelte sich um den Studiochef des Fernsehsenders ABC, Bill Birtles, und den Kollegen der "Australian Financial Review" in Shanghai, Mike Smith.