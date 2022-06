Prozess Cosby in Zivilklage wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht

2018 war Cosby wegen sexueller Nötigung zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. In dem Prozess ging es um einen Fall aus dem Jahr 2004. Cosby hatte rund drei Jahre in Haft verbracht, als das höchste Gericht in Pennsylvania im Juni vorigen Jahres seine Verurteilung aufgrund eines Verfahrensfehlers überraschend kippte - Cosby kam auf freien Fuß.

Für das laufende Verfahren in Kalifornien sind rund zehn Verhandlungstage angesetzt. Cosby muss nicht vor Ort sein, eine Aussage von ihm wird nicht erwartet.