Prozess "Fast perfekter Mord" am Vater - lebenslange Haft gefordert

Der Staatsanwalt warf der heute 55-Jährigen in seinem Plädoyer am Landgericht Traunstein Mord aus niedrigen Beweggründen und Heimtücke vor und ging auch von einer besonderen Schwere der Schuld aus. Der Mann sei das Opfer eines "fast perfekten Mordes" geworden. Das Urteil soll nach Gerichtsangaben am Mittwoch fallen.