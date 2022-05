Prozess Italiens Regierung will Schadenersatz von Berlusconi

Die Anwältin Gabriella Vanadia, die das Präsidium des Ministerrats in Rom als Nebenklägerin in dem Verfahren um die "Bunga-Bunga-Partys" vertritt, forderte vom Gericht in Mailand eine Verurteilung des 85-Jährigen und von 27 anderen Angeklagten zu Schadenersatz in Höhe von 10,5 Millionen Euro. Berlusconi habe durch sein Verhalten Italien in "weltweiten Misskredit" gebracht, wie Vanadia ausführte.